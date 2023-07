António Silva: «É especial envergar a braçadeira, estou muito feliz»

Capitão frente ao Al Nassr, António Silva voltou esta sexta-feira a usufruir deste estatuto frente ao Celta e assumiu um sentimento especial por essa possibilidade, sem deixar de agradecer a Roger Schmidt pela confiança."Foi uma decisão do míster. Aceitei com muito bom grado. É especial para qualquer jogador do Benfica envergar a braçadeira. Estou muito feliz. Agradeço ao míster e aos colegas pela oportunidade", frisou, à Sport TV.Com o Benfica invicto, o central assumiu "ser algo muito importante trabalhar sobre vitórias", garantindo que "as coisas estão a correr muito bem."No entanto, o central lembrou que o mais importante é mesmo as águias chegarem prontos para o primeiro jogo oficial, frente ao FC Porto. "Estamos a dar os primeiros passos. Temos duas semanas de pré-época. Há muito a melhorar, há intensidade para chegar. Queremos chegar à Supertaça o melhor possível e é isso que vamos fazer", expressou.