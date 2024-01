Ranking: António Silva entre os 10 melhores defesas da Europa

António Silva está entre os 10 melhores defesas a atuar nos principais campeonatos europeus, de acordo com o ranking elaborado pela Super Betting Sites, que se dedica a avaliar portais de apostas. O defesa-central do Benfica surge em 9.º lugar, numa lista que integra dois antigos jogadores das águias, Grimaldo (2.º), atualmente no Bayer Leverkusen, e João Cancelo (10.º), do Barcelona.Para elaborar este ranking, a Super Betting Sites explica que começou por as 10 melhores ligas europeias, usando o coeficiente da UEFA. Depois, usou dados para avaliar os jogos, como minutos jogados, tackles", interceptações e muito mais, terminando com o valor de mercado do 'Transfermarkt.No caso do camisola 4 das águias, rotulado como "prodígio português", a Super Betting Sites destaca a forma como interceta remates, "registando impressionantes 17 bloqueios". O internacional português, de 20 anos, tem um valor de mercado de 45 milhões de euros. Em Portugal, António Silva superou, por esta ordem, Nicolás Otamendi, Costinha (Rio Ave), Morato e Otávio (Famalicão).1.º James Tavernier (Rangers, 32 anos)2.º Grimaldo (B. Leverkusen, 28)3.º Emin Bayram (Westerlo, 20)4.º Olivier Boscagli (PSV, 26)5.º Virgil Van Dijk (Liverpool, 32)6.º Alessandro Buongiorno (Torino, 24)7.º João Cancelo (Barcelona, 29)8.º Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe, 24)10.º Wilfried Singo (Monaco, 23)