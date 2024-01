António Silva: «Estou aqui para ajudar, assim como o Marcos também fez o dele»

Autor do segundo golo do Benfica diante do Rio Ave, o tento que completou a reviravolta encarnada, António Silva enalteceu a importância do triunfo e a dificuldade na obtenção do mesmo.





"Sem dúvida um jogo difícil. É uma equipa com muita personalidade, que gosta de ter bola, que metia muitos jogadores por dentro. Foi difícil para nós na primeira parte. Conseguimos fazer um golo ainda e fomos para o intervalo com o pensamento de dar a volta ao jogo. A expulsão, claro, que acaba por ajudar porque que com 10 jogadores por ser mais fácil. Mas foi um bom jogo da equipa, quatro golos e isso é o mais importante", disse, à BTV.

Em relação ao golo, o defesa assume que "ajudou" na vitória. "Estou aqui para ajudar, assim como o Marcos depois também fez o dele. Estamos aqui para isso, para ajudar o Benfica. Importante são os 3 pontos".