António Silva foi 8.º classificado no Prémio Kopa

António Silva foi esta segunda-feira 8.º classificado na lista final do Prémio Kopa, que distingue o melhor futebolista sub-21. O defesa-central do Benfica, o único português que concorria à distinção, ficou à frente de Elye Wahi, avançado francês do Lens, que foi 9.º colocado.Jude Bellingham, médio inglês do Real Madrid, foi o vencedor da distinção.