António Silva lamenta derrota: «O Benfica não está habituado a isto»

Depois da derrota (3-1) perante a Real Sociedad que ditou a eliminação do Benfica na presente edição da Liga dos Campeões, António Silva foi um dos elementos que deu novamente voz ao sentimento do grupo encarnado, lamentando o resultado averbado na visita a San Sebastián. Em declarações à Eleven Sports, o central de 20 anos assumiu que foi difícil lidar com o desaire em Espanha."É muito difícil para nós, enquanto equipa e enquanto clube. O Benfica não está habituado a isto. São quatro derrotas e não era isto que ambicionávamos no início da campanha. Temos de olhar em frente, não podemos fazer nada relativamente a estes jogos. Vamos tentar melhorar, é isso que prometemos aos adeptos. É difícil ir para o intervalo a perder por três golos. Fizemos um golo na segunda parte, mas não foi suficiente. A Real Sociedad foi melhor que nós", apontou o internacional português.Ainda com hipóteses de alcançar a vaga de acesso à Liga Europa, António Silva virou o foco para a segunda competição de clubes da UEFA. "Vamos tentar ganhar os próximos dois jogos. Resta-nos lutar pela Liga Europa", sublinhou.