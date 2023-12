António Silva: «O que podemos prometer é que amanhã no treino vamos refletir»

António Silva diz que oem casa do Moreirense acaba por ser muito penalizador para o Benfica. Em declarações à SportTV, o internacional português reconheceu que a equipa não entrou bem e que não teve a clareza necessária na reta final do encontro, afirmando que é preciso "refletir" e dar o "melhor" já no próximo jogo."Sem dúvida que o empate não era o que queríamos. Entrámos um pouco mal no jogo, nos primeiros 10/15 minutos demos muitas oportunidades ao adversário. A partir daí começámos a jogar, tivemos algumas oportunidades na primeira parte que não concretizámos. Fomos para o intervalo com intuito de fazer o golo na segunda parte, estávamos equilibrados cá atrás, mas não foi possível. Os minutos foram passando, tentámos de tudo até ao final mas não foi possível.""Não. O Benfica teve oportunidades claras para fazer o golo. Faltou um pouco de clareza no final, o que é normal, a querermos ganhar, mas não foi possível.""A equipa está confiante, construímos algo muito bom e agora estamos a desenvolver outra vez aos poucos. A primeira parte com o Inter foi muito boa, acabámos depois por sofrer os três golos. Mas isto é um processo, ainda estamos numa fase um pouco precoce em relação ao final do campeonato e das outras competições. O que queremos é ganhar todos os jogos e para isso trabalhamos todas as semanas.""Sem dúvida que é frustrante. O Benfica não pode empatar nem perder; o Benfica está habituado a ganhar os jogos todos. O que podemos prometer é que amanhã no treino vamos refletir e dar o nosso melhor para o próximo jogo."