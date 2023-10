António Silva: «Sou muito novo nestas andanças mas sei da exigência do Benfica»

António Silva fez esta a segunda-feira a antevisão do jogo do Benfica com a Real Sociedad para a Liga dos Campeões (terça-feira, 20h)"O mais importante é que o Benfica vai jogar mais um jogo da Champions e temos nas nossas mãos a passagem à próxima fase. Sabemos que só dependemos de nós para passar e é o que vamos tentar fazer amanhã"."É uma pergunta interessante, se olharmos para o ano passado, sofremos muito menos golos. É algo que é muito coletivo e que estamos a tentar melhorar, sabemos que temos isso a melhorar e é um dos aspetos que trabalhamos durante a semana. Esperamos reverter essa situação"."É a pressão de jogar no Benfica, o Benfica é um clube enorme e estamos habituados a isso. Ainda sou muito novo nestas andanças mas sei da exigência do meu clube. Amanhã é mais um jogo para darmos tudo"."É algo que nunca esperei. Estou a desfrutar, estive cerca de sete anos na formação para hoje estar nestes palcos. Tento ajudar os meus colegas ao máximo dentro de campo e nos treinos".