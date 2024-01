António Simões e a morte de Alberto Festa: «Homem modesto mas de grande dignidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através de, António Simões endereçou esta quarta-feira os seus sentimentos pela morte de Alberto Festa, antigo jogador de Tirsense e FC Porto e antigo companheiro da antiga glória do Benfica na Seleção Nacional. "Faleceu um homem modesto mas de grande dignidade e entrega ao jogo. A exemplo de outros, devemos dar o nosso tributo aos seus clubes, Tirsense e FC Porto, e o meu pessoal sentimento profundo pela perda do senhor Magriço Alberto Festa."O antigo lateral-direito faleceu na terça-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada.Internacional português em 19 ocasiões, Alberto Festa dividiu a carreira entre Tirsense e FC Porto, onde esteve oito temporadas. Em 1996, integrou a lista de convocados para o Mundial de Inglaterra, tendo sido o primeiro atleta dos dragões a jogar um Campeonato do Mundo.