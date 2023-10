António Simões: «Rui Costa vai ter muito de aprender»

António Simões, glória do Benfica, acredita que Rui Costa ainda precisa de tempo para aprender em diversas áreas e ser bem-sucedido como presidente dos encarnados. “ Há matérias e setores que vão muito além de se perceber de futebol e que são necessárias ao ter que liderar um grande clube, que, no caso do Benfica, pode dizer-se que é uma grande empresa. O Rui Costa vai terá muito de aprender”, expressou o campeão europeu de 1961/62 pelas águias, no podcast ‘Sportstrail’. “É uma presidência cuja cultura em Portugal não existe. É uma pedrada. É a primeira vez que um jogador de futebol se torna presidente a este nível. É um grande desafio e existe uma grande expectativa”, acrescentou.

No que toca ao futebol, o antigo extremo, de 79 anos, mostrou-se admirador de Roger Schmidt e espera que o alemão mantenha a atitude. “Parece-me um homem de bom senso. Espero que não perca o verniz e que continue a perceber que está num grande clube. Gosto da forma como comunica”, referiu, antes de olhar para o outro lado da 2.ª Circular.

“Nessa área, há um bom exemplo com Rúben Amorim. Saber comunicar é fundamental para criar condições. Nesse aspeto, gosto de Schmidt”, frisou.

Sobre esta época, Simões sente que um dos problemas passa pelas dúvidas no meio-campo. “Como há abundância, Roger Schmidt ainda não encontrou a melhor combinação. Já estamos no fim de outubro e é conveniente que a encontre”, disse, vendo Aursnes “com mais influência” no miolo.

“Erro do Sporting foi tentar ser maior do que o Benfica”

Ao olhar para o momento do Benfica, Simões fez uma analogia. “O Benfica é Portugal, porque é euforia ou catástrofe. Não há nada no meio. É um clube com uma raiz popular e torna-se exatamente como Portugal”, sublinhou. Sobre os rivais, o antigo jogador lembrou um “erro histórico” do Sporting, que vê agora como o clube grande com maior estabilidade emocional. “O grande erro do Sporting, que é um erro histórico, foi ter tentado ser maior do que o Benfica em vez de tentar ser o melhor. Futebolisticamente, vejo essa estabilidade no Sporting, com uma equipa bem organizada. Não há traumas. É muito mais candidato do que na época passada”, sustentou.