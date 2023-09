Aos 13 anos, reforço do Benfica entregava pão de bicicleta: o percurso de Cauê Santos

O futebol nem sempre foi a prioridade de Cauê Santos. Em miúdo, mais do que correr atrás da redondinha, o reforço do Benfica, cedido pelo Lommel SK, queria era estudar e também… trabalhar. Aos 13 anos já percorria Guará, um município nos subúrbios de São Paulo, a pedalar: trabalhava numa padaria e estava encarregue de fazer entregas."Comecei na escolinha de futebol, estudava e jogava à bola. No começo não me interessava tanto pelo futebol. Fui aprendendo e comecei a gostar, tanto que fazia dois treinos em sequência: tarde e noite", explicou, recentemente, o avançado que chegou ao Benfica Campus para reforçar a equipa B. "Quando fiz 13 anos, consegui um emprego numa padaria e parei com o futebol, fiquei no trabalho e nos estudos. Depois, mudei o meu período na escola, passando a estudar à tarde e eles, na padaria, não precisavam de ninguém que trabalhasse de manhã. Eu trabalhava lá por necessidade, o meu pai exigia-nos bastante", contou ainda o jogador, de 20 anos.Tempo livre rimou com… regresso aos relvados. "Fora da padaria, joguei a Copa Guará, onde havia sempre muitos olheiros. Aí, 'arrebentei', fiz muitos golos. Então o técnico do Novorizontino viu-me e gostou do meu futebol. E questionou o meu pai, sem saber que era meu pai: 'Quem é o camisola nove?’ O meu pai respondeu: 'É meu filho'. O treinador passou-lhe um número e pediu que ligasse depois de terminar o campeonato. Fui eliminado nas meias-finais e quando cheguei a casa estava triste. Mas o meu pai deu-me essa notícia, disse-me que eu iria para Novo Horizonte para fazer testes no clube. Fiquei feliz de novo [risos]", admite.Apesar de ter sido o clube do interior de São Paulo a relançá-lo, Cauê terminou a formação no Corinthians. Na equipa principal do Timão ainda cumpriu 14 encontros, somando 2 golos. Acabou por rumar aos belgas do Lommel SK em 2021/22.