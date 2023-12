Após polémica Arthur Cabral viaja com o Benfica para Salzburgo

Arthur Cabral fez pirete a adeptos do Benfica na garagem do Estádio da Luz Arthur Cabral fez pirete a adeptos do Benfica na garagem do Estádio da Luz

Arthur Cabral tem estado debaixo de jogo desde sexta-feira, dia em que o Benfica empatou (1-1) com o Farense. O brasileiro, que ouviu críticas de Rui Costa após gesto obsceno na garagem do Estádio da Luz, integrou a comitiva encarnada rumo à Áustria.O avançado, que surgiu esta manhã no Aeroporto de Lisboa de semblante sério, já tinha pedido desculpa no sábado, admitindo compreender os adeptos que esparavam mais de si. Com apenas dois golos anotados esta temporada, Cabral está longe de corresponder às expectativas, depois de ter custado 20 milhões de euros (mais 5 por objetivos) no último mercado de transferências.