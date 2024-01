Argentinos avançam que Rollheiser viaja nos próximos dias para fazer testes médicos pelo Benfica

O jornalista argentino César Luis Merlo avança este domingo que Benjamín Rollheiser prepara-se para deixar o Estudiantes e viajar para Portugal nos próximos dias, com vista a submeter-se aos testes médicos antes de assinar contrato com o Benfica.



O passe do avançado de 23 anos, acrescenta o mesmo jornalista, foi adquirido por 9,5 milhões de euros, ficando o Estudiantes com 10 por cento dos direitos desportivos do jogador.



César Luis Merlo adianta ainda que Rollheiser vai assinar um contrato válido até junho de 2029.





[EXCLUSIVO] Benjamín Rollheiser se va AHORA de Estudiantes (LP). En la próxima semana, viajará a Portugal para someterse a los exámenes médicos y firmar con Benfica hasta junio de 2029.

*??Su pase fue adquirido en €9.500.000 por el 90%. #TratoHecho pic.twitter.com/eF0Xt42xng — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 14, 2024