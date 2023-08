Argentinos dizem que Benfica vai pagar cláusula de Lucas Beltrán

AHORA | @SDM_590



Informa @HernanSCastillo



El Benfica tiene decidido poner 25 millones de euros para llevarse a Lucas Beltrán. pic.twitter.com/eH1LIubvoW — Radio Continental AM 590 (@Continental590) August 4, 2023

Parece estar encontrado o sucessor de Gonçalo Ramos. De acordo com a imprensa argentina, o Benfica já comunicou a sua intenção de acionar a cláusula de rescisão de Lucas Beltrán, comprometendo-se a pagar os 25 milhões de euros que o River Plate exige pelo jogador - esse valor subiu esta sexta-feira dos 20M€ para os 25M€. Essa intenção já foi comunicada pelas águias aos representantes do avançado de 22 anos, que agora terá a bola do seu lado para fazer o negócio avançar.De acordo com o jornalista Hernán Castillo, da Radio Continental AM 590, o Benfica terá tentado negociar a verba a pagar, mas o River Plate deixou desde logo claro que não tencionava negociar, visto estar numa fase em que não tem necessidade de vender - o clube de Buenos Aires acaba de anunciar resultados financeiros históricos. Por isso, em face da intransigência dos millonarios, as águias esticaram o valor disponível e chegaram aos tais 25M€ que agora devem viabilizar a operação.A confirmar-se este negócio, o River Plate faz dois negócios milionários com o Benfica em cerca de um ano, depois de no ano passado ter vendido Enzo Fernández às águias por 18 milhões de euros.