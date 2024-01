Arnas Voitinovicius é reforço do Benfica e já treina com a equipa de juniores

Arnas Voitinovicius, guarda-redes de 17 anos, já treina no Benfica Campus, com a equipa de juniores. Tal como já havia sido referido, pelo nosso jornal, o jovem tinha feito testes no Seixal e havia sido dado o aval para a contratação.Inicialmente, a expectativa é que Arnas fosse trabalhar com a equipa dos Sub-23, mas segundo foi possível apurar, começou nos últimos dias a treinar com os juniores do clube da Luz. Refira-se que, com apenas 17 anos, o jovem chega ao emblema da Luz, já depois de se ter estreado na equipa principal do Riteriai, de onde foi transferido para a Luz.