Arrigo Sacchi: «O Inter destruiu o Benfica»

Arrigo Sacchi é um nome respeitado no futebol europeu, sobretudo pelo trabalho que desenvolveu no Milan e depois na seleção italiana. Aos 77 anos, continua ativo e seguiu com atenção o embate entre o Inter e o Benfica da 2ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. "Parabéns ao Inter e a Simone Inzaghi. Na partida com o Benfica os nerazzurri convenceram-me: foi uma vitória com selo internacional pela forma como interpretaram o jogo. Devo admitir que começaram assim assim, mas após o intervalo foram fantásticos. Depois do golo continuaram a atacar, a agredir, não pararam. Bravíssimos. E não correram qualquer risco", escreveu Sacchi no jornal 'La Gazzetta dello Sport'.O antigo técnico elogiou ainda o ex-avançado internacional italiano, agora timoneiro do Inter. "Inzaghi foi um estratega, esta proposta positiva aumenta a coragem e autoestima dos jogadores", frisou Sacchi, enaltecendo a exibição do Inter. "Apresentou um futebol europeu e merecia ter marcado o segundo e o terceiro golos. Na segunda parte destruiu os portugueses, não no meio-campo adversário, mas na área adversária", frisou o antigo selecionador transalpino, que antevê reflexos da exibição da passada terça-feira."Pela qualidade técnica, experiência, força atlética e também pelo jogo que mostrou contra o Benfica, o Inter agora provoca medo a todos os adversários", defendeu Sacchi.