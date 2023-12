Arthur Cabral após apontar golo decisivo: «Quero pedir desculpas outra vez»

Autor do golo que sentenciou a vitória do Benfica em casa do RB Salzburgo (por 3-1), Arthur Cabral assumiu que esta noite foi a mais especial da sua carreira.

"Com certeza. Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipa. Foi o primeiro golo na Champions, é coisa que todo o 'garoto'' sonha", assumiu o brasileiro, na zona mista da Red Bull Arena.





Os últimos dias não foram fáceis para o brasileiro, especialmente depois do gesto para um grupo de adeptos no final do jogo com o Farense. O dianteiro admite novamente que errou e assume esperar que com este golo as pazes tenham sido feitas. "Espero que sim. Fiz um vídeo, pedi desculpas e aproveito o momento para pedir desculpas outra vez. Arrependi-me muito e quero aproveitar este momento para agradecer por todo o apoio de todos, os jogadores, a direção, temos grupo muito bom, fechado e vamos trabalhar muito para dar alegria aos adeptos."

"Trabalho muito. Tento dar sempre o melhor todos os dias, todos os jogos. Foi um final de semana difícil para mim. Mas o futebol é isso. Estava muito focado em entrar e consegui o nosso objetivo hoje. E estou muito feliz", assumiu, antes de "dedicar o golo aos adeptos". "Apoiaram-me muito desde que cheguei e estou muito feliz por vestir esta camisola".