Arthur Cabral assinala "noite mais que especial" no Benfica-Sp. Braga: «Grande vitória!»

Depois de ser determinante com um golo e uma assistência na vitória do Benfica sobre o Sp. Braga nos 'oitavos' da Taça de Portugal, por 3-2 , Arthur Cabral recorreu às redes sociais para sublinhar a "noite mais do que especial" que viveu na Luz."Uma noite mais do que especial para mim e para todos os benfiquistas na Luz. Grande vitória, que nos leva às quartas [de final]. Muito feliz! Vamos, Benfica!", escreveu o avançado brasileiro no Instagram.