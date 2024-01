Arthur Cabral e o pontapé de bicicleta: «Foi um grande golo»

Arthur Cabral marcou de bicicleta, assistiu e ainda esteve na jogada do terceiro golo do Benfica, assumindo-se como uma das grandes figuras na goleada () ao Estrela da Amadora. Em declarações à Sport TV, o avançado brasileiro falou do momento de magia que protagonizou na reta final da primeira parte e vincou a crença da equipa, que conseguiu a vitória depois de ter estado em desvantagem no marcador."Foi um grande golo. Primeiro, uma grande bola do Di María e pude concluir bem e fazer um belo golo. Depois de uma eliminação e da forma como foi, é sempre importante vencer o mais rápido possível. Felizmente conseguimos num jogo difícil, com uma reviravolta. Conseguimos demonstrar a força que o grupo tem e a mentalidade. Acreditar sempre que somos capazes. Viramos um jogo complicado, ainda para mais na primeira parte, o que é sempre difícil, e conseguimos mais 3 pontos", disse Arthur Cabral, acrescentando: "Trabalho para ajudar o grupo e alcançar o objetivo que é ser campeão."