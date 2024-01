Arthur Cabral foi o herói dos encarnados: «Foi a minha melhor exibição no Benfica»

Era difícil imaginar, há sensivelmente um mês, que Arthur Cabral sairía do Estádio da Luz debaixo de uma grande ovação. Mas foi o que aconteceu, na partida frente ao Sp. Braga (3-2), depois de marcar e assistir para Aursnes, no duelo em que foi decisivo para garantir a passagem aos quartos-de-final da Taça de Portugal. E o próprio admite que foi a melhor exibição com a camisola dos encarnados."Foi um grande jogo da nossa equipa, não só meu. Foi a minha melhor exibição, mas foi um grande jogo de todos. Dominámos a partida toda e merecemos sair com a vitória", assinalou aos microfones da RTP, antes de confessar que nem tudo foi fácil, desde que chegou à Luz: "Como falei, precisava de tempo. Foi um começo difícil, mas o que importa é como termina. Estou feliz, bem ambientado, passei momentos difíceis, mas nunca fui desamparado. Sempre estive muito feliz aqui e sempre trabalhei muito para honrar este clube".