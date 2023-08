Arthur Cabral já fala à Benfica: «Quero entrar na história deste clube»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arthur Cabral foi oficializado e apresentado como jogador do Benfica. Nas primeiras palavras à BTV, o avançado apresentou um discurso ambicioso."Chegar ao Benfica represente uma grande oportunidade, de poder vestir esta camisola pesada e seguir minha trajetória, carreira e alcançar os meus objetivos. Já cheguei com a equipa a conquistar um título, é bom respirar isso. Quero entrar na história do Benfica, ajudar companheiros e poder comemorar como fizeram ontem [após a vitória da Supertaça].Para esta passagem pelo clube da Luz, o dianteiro acredita que irá "ajudar a equipa". Estou num país maravilhoso, uma cidade boa e fui bem recebido por todos. Acredito que os brasileiros vão ajudar [na adaptação]. Mas não que Portugal seja muito diferente, pois a língua e cultura são parecidas. Não acredito que seja uma adaptação difícil", perspetivou.