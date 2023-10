Arthur Cabral: «Mereço estar aqui com esta camisola»

Arthur Cabral saltou do banco para fazer o segundo golo do Benfica em Arouca (0-2). No final do encontro, referente à 2.ª jornada do grupo B da Allianz Cup, o avançado destacou a importância deste triunfo





"Todos os jogos são difíceis. Hoje foi mais uma. É importante voltar a vencer. Somos o Benfica. Sabemos que podemos vencer todas as partidas e entramos em todas para isso. Infelizmente em alguns momentos não conseguimos mas o mais importante é a vitória, hoje, fora de casa para retomar a confiança e o caminho das vitórias", começou por dizer, à Sport TV.Criticado pelos adeptos devido aos seus desempenhos - tinha apenas um golo pelas águias, frente ao Lusitânia, para a Taça de Portugal -, Arthur Cabral garante que tem lugar no clube: "Sim, estava à procura [do golo]. Estou feliz por ter marcado hoje outra vez. Acredito muito no meu potencial e que mereço estar aqui com esta camisola. Trabalho todos os dias para honrar esta oportunidade. Passo a passo, dia a dia e com fé em Deus as coisas vão acontecer"

Questionado sobre a contestação dos adeptos e a forma como o grupo geriu os assobios em jogos mais recentes, o atacante brasileiro sublinha que "também não é fácil para nós": "Também sentimos quando os resultados não são bons. Mas trabalhamos todos os dias sabendo do nosso potencial, sabendo que somos uma grande equipa. Se há alguém que pode dar a voltar por cima somos nós e temos trabalhado muito para retomar o caminho das vitórias"