Arthur Cabral "muito feliz" ao marcar pelo Benfica: «Estou a adaptar-me cada vez mais»

Ao oitavo jogo pelo Benfica, Arthur Cabral estreou-se a marcar de águia ao peito, no jogo frente ao Lusitânia , e tirou um peso de cima. O avançado admitiu que já desejava há muito tempo este golo."Estou muito feliz. Estava a desejar este golo. Fazer o primeiro com a camisola do Benfica é uma honra. Venho a trabalhar muito forte para isso: ajudar e marcar golos. Estou muito grato a Deus por este momento", afirmou o avançado, em declarações reproduzidas pela assessoria de imprensa do jogador.Contratado à Fiorentina por 20 milhões de euros (mais 5 M€ por objetivos), o brasileiro ainda procura conquistar o seu espaço na equipa de Roger Schmidt, mas garante que está a adaptar-se cada vez melhor ao clube."Estamos a trabalhar de forma muito firme. Estou a adaptar-me cada vez mais ao país, à equipa e ao futebol português. Temos um grande jogo na Champions [terça-feira, na receção à Real Sociedad] e precisamos de estar muito concentrados nele", concluiu.