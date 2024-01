Arthur Cabral realça triunfo

Depois do golo e da assistência no encontro com o Sp. Braga, Arthur Cabral fez ontem uma exibição mais discreta, mas fez questão de assinalar o mais importante, a conquista da vitória: "Mais três", escreveu o avançado brasileiro nas redes sociais, numa legenda à fotografia dos festejos do golo de Di María.

Refira-se que o brasileiro saiu aos 63 minutos, quando o jogo estava 2-1, para dar o lugar o Marcos Leonardo, que marcou na estreia. Também Tiago Gouveia deixou um registo do triunfo nas redes sociais, ao partilhar uma fotografia do momento em que dava um beijo a João Mário, depois deste fazer o 4-1 final.