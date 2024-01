Arthur "já não é um corpo estranho" e o "luxo" de ter Musa no banco: nação benfiquista e o jogo em Arouca

"O Benfica está a subir de produção e conseguiu uma vitória natural, mas vi um jogo muito positivo do Arouca, que podia ter feito um ou dois golos. Se calhar, a vitória por 3-0 será demasiado pesada para o jogo que o Arouca fez. Mas o Benfica também podia ter feito mais. Há que salientar a classe do João Neves, que já não é só um jogador da formação que está a afirmar-se. É o grande responsável pelas triangulações bem sucedidas no meio-campo do Benfica e que dão confiança. Todos os jogadores jogaram bem, até o Morato, que acho que fez o seu melhor jogo no lado esquerdo e teve duas ou três subidas dignas de um lateral moderno. O Kökçü também subiu de produção, apesar de alguns maus passes que podiam ter dado golo ao Arouca, e até o Cabral. Apesar de não ter feito golos, acho que foi o primeiro jogo que vi do Cabral em que não foi um corpo estranho ao Benfica. Já faz parte da equipa, está integrado. Mas o Musa, além de fazer tudo o que o Cabral faz, de reter a bola e fazer pressão, faz golos muito mais cedo e mais facilmente. São aquelas coisas de mercado: pagámos 5 milhões por um avançado e a cobrança é menor; demos 20 milhões por outro, a cobrança é muito maior e não podemos vender por um valor inferior ao que comprámos. Tenho muita pena que o Musa venha a sair do Benfica. Neste momento é o único que consegue ser vendido, pois os outros, dado o que custaram, não faz sentido nenhum em termos financeiros. Acho que é um luxo, ainda para mais no campeonato português, termos um avançado no banco como o Musa. É um jogador extraordinário.""Só houve jogo até aos 40 minutos. O bloco alto do Arouca teve custos, como se viu nos lances dos três golos do Benfica. Bom jogo do Arthur Cabral, mesmo sem bola. Seja como for, confirma-se que o Benfica precisa mesmo de laterais.""O Benfica entrou bem, teve o jogo quase sempre controlado e a partir do primeiro golo, com espaço e o Rafa a mexer-se bastante bem, as coisas tornaram-se mais fáceis. Contra uma equipa difícil, que tem feito uma Liga muito boa, a vitória é justa."