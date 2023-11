As contas do Benfica para chegar ao playoff da Liga Europa

Ao desperdiçar três golos de vantagem e empatar em casa com o Inter ( 3-3 ), o Benfica dificultou o apuramento para o playoff da Liga Europa. Com ao Red Bull Salzurgo a empatar no terreno da Real Sociedad, os encarnados, já afastados da Liga dos Campeões, sabiam que um triunfo hoje os deixava a precisar 'somente' de uma vitória - fosse por que margem fosse - na Áustria.Assim,, de forma a igualar este adversário pontualmente, empatar o confronto direto (0-2 na Luz, na primeira jornada) e, por fim, ficar na frente através dos golos marcados. A título de exemplo, caso ganhe por 2-0 na Áustria, o Benfica fica com 6-10 em golos, contra os 3-7 do Salzburgo. Uma diferença de -4, mas que permite o apuramento ao Benfica devido ao critério seguinte: golos marcados. De recordar que os golos fora no confronto direto já não contam.Caso consiga terminar em terceiro neste grupo da Champions, o Benfica segue para o playoff da Liga Europa, onde defrontará um segundo classificado dos grupos da Liga Europa. Só em caso de triunfo aqui é que seguirá para os oitavos de final da segunda prova da UEFA.