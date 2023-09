As contas do Benfica: SAD detalha o valor líquido encaixado com Enzo Fernández

No Relatório e Contas divulgado esta quarta-feira, a SAD do Benfica detalha o valor líquido total que recebeu com a venda de Enzo Fernández ao Chelsea, por 121 milhões de euros, em janeiro de 2023.De acordo com este documento, as águias têm um encaixe de 57 milhões de euros com esta transferência. Desde logo, ao valor pago pelos londrinos, são descontados 55,4 M€ relativos à retenção do mecanismo de solidariedade, compromissos com terceiros, gastos com serviços de intermediação e o valor líquido contabilístico do atleta à data de alienação.Feitas estas contas, a SAD das águias fica com 65,57 M€. No entanto, a esta quantia os encarnados ainda tem de ver "deduzido um valor de 8.585 M€ referente ao efeito da atualização financeira, tendo em consideração o plano de recebimento estipulado".