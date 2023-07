Ath. Paranaense recusa oferta do Benfica por Bento e aponta para valores recorde no Brasil

O Athletico Paranaense não tem intenção de deixar o guarda-redes Bento sair e, de acordo com a vontade expressa pelo seu presidente ao Globoesporte, a ideia é manter o guardião pelo menos até final da temporada (que no Brasil finaliza em dezembro). Em contacto com o portal brasileiro, Mario Celso Petraglia "foi firme ao dizer que não gostaria de vender o guarda-redes", como dá conta o Globoesporte.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o Benfica, clube que está interessado na contratação do guardião, estará a preparar uma nova investida e aponta chegar aos 10 milhões de euros.





Segundo a imprensa brasileira, o Athletico Paranaense tem a intenção de negociar Bento como a maior venda de um guarda-redes do futebol brasileiro, recorde esse que pertence a Alisson, quando se transferiu do Internacional para a AS Roma por 5 milhões de euros por 50% do passe.