Athletico-PR tem cofres cheios e faz 'jogo duro' com o Benfica: Bento é "inegociável"

O Benfica quer contratar Bento, o guarda-redes quer rumar a Portugal, mas a intransigência do Athletico Paranaense é uma séria ameaça à transferência. O 'Globo Esporte' escreve que o clube brasileiro já avisou os encarnados que o jogador, de 24 anos, é "inegociável" e, na Luz, Rui Costa começa a olhar para outros cenários.A direção do 'Furacão' considera que o assunto está encerrado, "Bento é inegociável", e são vários os motivos que levam a esta tomada de posição.Se por um lado o Athletico considera-o uma peça fundamental, que pode valorizar-se ainda mais até ao final do ano, por outro o clube não precisa de dinheiro no imediato, pois acaba de encaixar qualquer coisa como 74 milhões de euros (entre valor fixo e bónus), mercê da venda de Vitor Roque ao Barcelona.Além do mais, o clube - que chegou a fixar um valor de 10 milhões de euros, mas voltou atrás - acredita que o jogador pode valorizar-se mais ao longo deste ano, sobretudo se for chamado à seleção. O Athletico Paranaense quer que Bento seja a maior venda do futebol brasileiro, no que diz respeito a guarda-redes, e admite voltar a ouvir clubes europeus, mas apenas em 2024. Bento tem contrato até 2026.