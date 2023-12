Atlético Madrid atento a alvo do Benfica

Benjamín Rollheiser, jogador que o Benfica tem bem referenciado, está também na órbita do Atlético Madrid. De acordo com o portal 'Fichajes.net', o técnico Diego Simeone aprecia muito o compatriota e pode tentar a contratação do avançado já em janeiro.O jogador do Estudiantes está no mercado e o Benfica procurou saber as condições para garantir o criativo, mas tem concorrência de peso. Tal como já havia sido noticiado, o Newcastle é um dos clubes que tem Rollheiser bem referenciado e agora junta-se o conjunto de Madrid que pode também tentar garantir o jogador. Só em janeiro se saberá qual será o destino do argentino, de 23 anos, que na última época fez 12 golos em 57 partidas disputadas.