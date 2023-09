Auditoria forense concluída e em análise: Rui Costa prometeu resultados em setembro

A auditoria forense à SAD está concluída. O documento está agora "a ser objeto da apreciação pela Administração e Advogados da Benfica SAD", como se lê no Relatório e Contas. Esta investigação deu-se na sequência da Operação Cartão Vermelho,iniciada em julho de 2021, na qual são investigados alegados atos que Luís Filipe Vieira "terá cometido enquanto foi Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, embora não nessa qualidade." Esta auditoria, refira-se, tem como objetivo verificar se houve alguma conduta foi lesiva dos interesses da SAD.Em junho, e já depois de alguns atrasos, Rui Costa prometeu que a "empresa de auditoria encarregue deste trabalho comprometeu-se a entregar o relatório final em setembro", mês em que também previa apresentar os resultados aos sócios. Na altura, o dirigente tinha afirmado que "a auditoria prolongou-se no tempo tão só pela enorme complexidade de tudo o que foi examinado e pelas centenas de gigabytes de informação analisada."Ainda sem conclusões, a SAD do Benfica promete "apurar todas as responsabilidades e reagir em conformidade" com os resultados que vierem à tona. Tal como lembra no Relatório e Contas, a SAD do Benfica não é visada nem arguida na Operação Cartão Vermelho. Já Luís Filipe Vieira é considerado suspeito de recebimento indevido de valores em 55 negócios de transferência de jogadores do Benfica, compras e vendas entre 2012 e 2020, que geraram, no total, mais de 10 milhões de euros em comissões, como já foi noticiado.