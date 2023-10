Aursnes: «Devíamos ter matado o jogo. É desapontante...»

Fredrik Aursnes assume que sai muito desiludido com o empate caseiro do Benfica, diante do Casa Pia (1-1), e explica que faltou as águias serem mais letais, antes do empate dos gansos."O resultado é muito desapontante. Queríamos ganhar este jogo. Estivemos a ganhar e devíamos ter matado o jogo e não deixá-los reentrar na partida. É desapontante. Chegamos ao intervalo a ganhar e devíamos ter chegado ao segundo e terceiro golos. Eles acabaram por marcar. É muito desapontante", reforçou, em declarações à BTV, o jogador norueguês que voltou a jogar a lateral.