Aursnes rendido a Arthur Cabral: «Aquela assistência foi inacreditável»

O momento do toque de Arthur Cabral

Aursnes foi o autor do golo que garantiu a passagem do Benfica para os quartos-de-final da Taça de Portugal, com um remate forte, mas depois de ter sido servido pelo calcanhar de Arthur Cabral. E, no momento de fazer uma análise à partida, não esqueceu o colega de equipa. "O Arthur Cabral foi fantástico, o golo dele foi incrível, a forma como se virou e marcou, e a maneira como me assistiu... foi inacreditável", atirou Aursnes, em declarações à Sport TV.O médio estava bastante satisfeito pelo resultado positivo, mas reconhece que foi uma tarefa difícil levar a melhor sobre os arsenalistas. "Foi um jogo difícil, com duas boas equipas, trabalhámos muito e no final conseguimos fazer o 3-2 e saímos com boas sensações", vincou, numa noite em que marcou, o que, como o próprio assume, não é comum: "Foi bom ter conseguido o golo, não marco muito e foi bom marcar. A Taça é muito importante, e queremos ganhar. Conseguimos uma vitória diante de um bom adversário e agora queremos continuar assim", reforçou.Aursnes foi ainda questionado se as águias estão a atravessar o melhor momento, mas pretende apenas "continuar" nesta fase positiva.