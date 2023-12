Avançado do West Ham passou mal com Otamendi em Inglaterra: «Eu queria bater-lhe tanto»

Michail Antonio, avançado do West Ham, passou mal com Otamendi em Inglaterra na altura em que o defesa do Benfica representava o Manchester City. O internacional jamaicano revelou que o argentino foi o jogador que mais o deixou frustrado."O meu foi Otamendi. Meu Deus. Nem estou a falar na forma como ele tentava desarmar-me, mas ele fazia um barulho...", referiu o avançado no podcast 'The Players Channel', com o seu colega de painel Callum Wilson a imitar o som de beijos. "Eu lembro-me", disse o atacante do Newcastle, com Antonio a completar o raciocínio e a frisar que Otamendi deixava-o louco: "Queria bater-lhe tanto para que ele saísse do campo. Foi a única vez que fiquei mesmo irritado. Fazia esse som para entrar na cabeça dos jogadores. Eu pensava 'não aguento, ele está a enloquecer-me'."Michail Antonio e Otamendi encontraram-se 10 vezes, nove delas em encontros entre West Ham e Manchester City (o outro foi um duelo entre Jamaica e Argentina). O avançado só conseguiu anotar 1 golo nessa série.