AZ Alkmaar começa a dar Kerkez como perdido: «Há jogadores que é impossível manter»

Milos Kerkez é o principal alvo do Benfica para reforçar a lateral-esquerda e, esta terça-feira, o diretor desportivo do AZ Alkmaar, Max Huiberts, destacou a grande qualidade do defesa, admitindo ao mesmo tempo que é altamente improvável a continuidade do internacional húngaro de apenas 19 anos."Em alguns casos, é impossível mantermos um jogador, por mais que gostaríamos que ficasse. É assim que acontece quando um grande clube estrangeiro faz uma proposta a um clube holandês", começou por afirmar ao ‘Voetbal International’.De seguida, Max Huiberts falou mais em pormenor de uma possível transferência de Kerkez: "Às vezes, pode-se dizer que não a um clube que luta para não descer em Inglaterra ou a algum clube belga. Mas, no caso do Kerkez, trata-se de grandes clubes. O Milos é um menino muito especial e com grandes qualidades. A Europa inteira já sabe disso", reiterou.Comojá adiantou, os encarnados estão na expectativa e à espera que o jogador dê o passo seguinte, considerando as exigências salariais. Enquanto isso, e apesar das várias propostas que tem em carteira, Kerkez continua a ver o Benfica como o seu destino favorito. A garantiu foi dada recentemente pelo pai, Sebastijan, em declarações ao nosso jornal . O AZ Alkmaar pedia, inicialmente, 20 M€ pelo lateral-esquerdo, que é visto como o substituto de Grimaldo, mas está agora disposto a negociar o valor da transferência.