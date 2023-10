Bah e Kökçü vão parar 3 semanas e desfalcam Benfica diante do Sporting

O lateral dinamarquês Alexander Bah e o médio turco Orkun Kökçü vão desfalcar o Benfica pelo menos nas próximas três semanas e, desta forma, são baixas no dérbi com o Sporting, marcado para 11 de novembro, apurouNo total, Bah e Kökçü desfalcam as águias nas próximas quatro partidas, incluindo também o duelo da Liga dos Campeões, no dia 8, diante da Real Sociedad, no qual os encarnados jogam uma cartada determinante para continuar na prova. Em teoria, tanto o dinamarquês como o turco apenas voltarão a dar o seu contributo após a paragem para os jogos internacionais.Lembre-se que Bah está a contas com um edema ósseo do segundo metatarsiano do pé esquerdo, uma lesão que já arrasa há algum tempo, ao passo que o médio turco tem uma fascite plantar do pé direito.