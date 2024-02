Bah: «Estamos um bocadinho desapontados porque não jogámos como queríamos»

Apesar do apuramento do Benfica para os oitavos de final da Liga Europa, fruto do empate (0-0) em Toulouse, Alexander Bah não estava propriamente satisfeito devido à exibição encarnada, tendo sido pouco expressivo nas celebrações no final.

"Acho que estamos um bocadinho desapontados porque não jogámos como queríamos. Claro que estamos felizes mas também cansados porque foi um jogo duro", disse o lateral à SIC Notícias, abordando depois o seu regresso recente: "Sinto-me bem, estou feliz por estar de volta"

À Sport TV+

Missão cumprida



"Foi um jogo difícil, eles jogaram bem. Mas no final estamos feliz por chegar à próxima fase"

Diferença entre primeiro e segundo jogo.



"É difícil dizer. Temos de analisar. Mas foi um jogo duro, eles jogaram muito bem e o ambiente do estádio foi muito bom. Foi duro mas conseguimos"

Benfica perdeu o controlo no começo da segunda parte?



"Não me lembro do começo da segunda parte, mas eles pressionaram-nos bastante desde o primeiro segundo, tivemos algumas oportunidades e no final lutámos pelo empate."