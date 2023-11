Bah falha mais dois jogos... e pode não ficar por aqui

Alexander Bah vai continuar afastado das opções de Roger Schmidt, falhando pelo menos mais dois jogos. O lateral-direito dinamarquês não será opção diante do Famalicão, sábado, para a Taça de Portugal, e com o Inter Milão, na próxima quarta-feira.O jogador, de 25 anos, parecia bem encaminhado para voltar à competição, mas nas últimas horas os exames a que foi submetido mostraram que afinal ainda terá de esperar. Ao que o nosso jornal apurou, Bah tem feito trabalho de ginásio e tratamento, sendo submetido a avaliações semanais.Depois do encontro com os italianos, o defesa voltará a efetuar exames e nessa altura o departamento médico dirá se estará apto para jogar. Nesse sentido, encontra-se para já indisponível para os próximos dois compromissos, ainda que se possa prolongar por mais tempo. A contas com um edema ósseo no segundo metatarsiano do pé esquerdo, Bah recupera de forma lenta.O internacional dinamarquês realizou o último jogo frente à Real Sociedad, em casa, faz esta sexta-feira um mês. Ausente nos 5 jogos seguintes, além de ter ficado fora da convocatória da seleção, esperava-se que pudesse estar às ordens de Schmidt depois desta paragem, o que está longe de acontecer. Antes, falhara as deslocações ao Estoril e Lusitânia.Uma vez que o camisola 6 é o único lateral-direito do plantel e a aposta em João Victor para o lugar não resultou, Roger Schmidt tem recorrido a Aursnes para desempenhar essas funções, à semelhança do que já aconteceu a época passada. Mas também João Neves foi ala, quando o treinador apostou no sistema de três centrais, diante de Arouca, Chaves e Real Sociedad. Diante do Famalicão, o polivalente norueguês deve continuar no flanco direito da defesa, como sucedeu no dérbi.