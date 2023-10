Bah, Kökçü e Di María no treino: Benfica prepara jogo com a Real Sociedad na máxima força

O Benfica realizou, na manhã desta segunda-feira, mais um treino de preparação para o jogo frente à Real Sociedad da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se joga amanhã, no Estádio da Luz, pelas 20 horas. Roger Schmidt contou com o plantel na máxima força, à exceção de André Gomes, que fez trabalho de ginásio.Destaque para os regressos de Bah, Di María e Kökçü, que recuperaram de lesão e já integraram a sessão.Refira-se que o Benfica recebe amanhã, terça-feira, a Real Sociedad pelas 20 horas no Estádio da Luz, em jogo do Grupo D da Liga dos Campeões. As águias seguem no último lugar, ainda sem qualquer ponto somado depois de perderem frente a Salzburgo e Inter nas duas primeiras partidas.