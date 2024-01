Barcelona de olho no "novo Menino de Ouro do Benfica"

O jornal espanhol 'Marca' dá conta do interesse do Barcelona em José Melro, jovem avançado de 19 anos que é descrito pelos espanhóis como sendo "o novo menino de ouro do Benfica", numa clara alusão em jeito de comparação a João Félix.No seu artigo, o diário do país vizinho passa em revista a carreira do jovem desde que despontou no União de Santarém e chegou aos encarnados, e revela que a ideia dos catalães é antecipar-se à concorrência para garantir o jogador, que tem contrato com o clube da Luz até 2025.Esta época, Melro tem jogado na equipa de Sub-23 das águias, contando até ao momento 11 golos em 14 partidas.