Benfica antecipou-se a Real Madrid e Barcelona por Prestianni

O Benfica segue Gianluca Prestianni há algum tempo, com várias observações a não deixarem quaisquer dúvidas: o extremo-direito (que também pode atuar pela esquerda ou numa posição mais central) é um craque em potência, com uma enorme margem de progressão e também de valorização na montra europeia. É o mais jovem de sempre a jogar pela equipa principal do Vélez (16 anos e 3 meses), sendo que as suas qualidades não passaram despercebidas a alguns tubarões. Ainda em janeiro houve notícias em Espanha do interesse do Real Madrid e Barcelona, sendo que também constava do bloco de notas dos olheiros do Sevilha e da Juventus.Lembre-se que na quinta-feira, em conversa com alguns adeptos, o presidente do clube argentino revelou existir um "pré-acordo" com o clube da Luz pela jovem promessa argentina.