Benfica anuncia contratação de Juan Bernat

O Benfica oficializou a contratação de Juan Bernat. O lateral-esquerdo, de 30 anos, chega proveniente do PSG por empréstimo, até final da temporada. Com a saída de Ristic e Jurásek lesionado, o internacional espanhol vem dar mais opções à posição.Bernat chegou a Portugal ao início da tarde de hoje, tendo aterrado em Tires na companhia do diretor-desportivo das águias, Rui Pedro Braz.O lateral-esquerdo Juan Bernat, de 30 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O internacional espanhol chega ao Clube por empréstimo do Paris Saint-Germain, válido por uma temporada.