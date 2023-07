O Benfica vai defrontar o Burnley no próximo dia 25, às 20h30, no Estádio do Restelo. O anúncio de mais um jogo particular da pré-epoca foi feito esta segunda-feira pelas águias que esclarecem que darão "brevemente" mais informações relativamente à venda dos bilhetes.20 de julho: jogo com o Al Nassr (20h30), no Torneio do Algarve21 de julho: jogo com o Celta de Vigo (20h30), no Torneio do Algarve25 de julho: jogo com o Burnley (20H30), Estádio do Restelo30 de julho: Jogo particular frente ao Feyenoord, na Holanda (15 horas)