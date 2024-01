Benfica anuncia mudanças na direção técnica do futebol de formação

O Benfica anunciou esta sexta-feira mudanças na direção técnica do futebol de formação, com a saída de Pedro Marques e a entrada de Rodrigo Magalhães, que assim passará a desempenhar o cargo de diretor técnico."Pedro Marques chegou ao clube em 2018, tendo trazido ao futebol de formação a sua experiência de direção técnica adquirida a nível internacional ao longo de vários anos. Contribuiu para os resultados que o futebol de formação tem vindo a atingir recentemente, com destaque para a promoção de vários jogadores para o futebol profissional", pode ler-se em comunicado oficial das águias.Rodrigo Magalhães, que passa a ocupar o cargo, chegou ao Benfica há 19 temporadas e tem sido, desde aí, responsável pelo futebol de iniciação, passando por vários projetos."O Benfica agradece a Pedro Marques a sua entrega, dedicação e todo o trabalho realizados nestes últimos seis anos, desejando-lhe as melhores felicidades para o seu futuro pessoal e profissional", terminam os encarnados.Pedro Marques, refira-se, deixa o Benfica por iniciativa própria no final de fevereiro para assumir funções num projeto internacional.