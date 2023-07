Benfica anuncia parceria com cadeia de hotéis: «Direção de Rui Costa tem sócios como primazia»

O Benfica apresentou esta quarta-feira, no Estádio da Luz, uma parceria com o Grupo Sana, cadeia de hotéis que poderá, a partir de agora, acolher todas as equipas dos encarnados, seja em Portugal ou no estrangeiro. O acordo tem a duração de cinco anos.Durante a apresentação, o vice-presidente das águias José Gandarez anunciou que os sócios também vão ter vantagens. "Esta parceria acolhe duas grandes dimensões para o universo do Benfica. Permite que as equipas possam usufruir das condições dos hotéis e há um grande ênfase para os nossos sócios. Além da primazia desportiva, que é a grande âncora do mandato, há a primazia aos sócios. Os que vão acompanhar as nossas equipas a nível nacional ou internacional vão ter vantagens. Não quisemos deixar de celebrar esta parceria sem criar condições especiais", afirmou, em frente, aos jornalistas, sem aprofundar a questão. "Vamos trabalhar em conjunto e depois faremos a comunicação desses benefícios. Será já válido para esta época."