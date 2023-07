Benfica apresenta promessa sérvia para a baliza: «Inspiro-me em Oblak e Ederson»

O Benfica oficializou a contratação de Luka Velickovic, guarda-redes de apenas 18 anos. Como Record adiantou , a promessa sérvia tinha estado em março no Seixal, a fazer vários treinos com os 'bês' das águias, e acabou por convencer os responsáveis encarnados a avançarem para a sua contratação ao FK Sindjelic."Inspiro-me nos trajetos de Oblak e Ederson, que têm importância no futebol. Se tiver metade da carreira deles já seria ótimo. Tomei a decisão de vir para o Benfica porque é um grande clube, com uma grande cultura. Quero melhorar todos os dias e mostrar aos adeptos que esta contratação valeu a pena", afirmou, à BTV, Velickovic, que é internacional sérvio sub-18.Velickovic será o segundo guardião com raízes sérvias a passar pela formação dos encarnados. Também Mile Svilar, que nasceu na Bélgica mas tem dupla nacionalidade, representou o Benfica, a equipa B e a principal. Aliás, curiosamente, Svilar também chegou à Luz com apenas 18 anos, em 2017/18. Nessa temporada, e na sombra de Júlio César e Bruno Varela, ainda cumpriu nove partidas pela primeira equipa.