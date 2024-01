Benfica assinala aniversário de Eusébio: «A vida é breve, o Rei é eterno»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vida é breve, o Rei é eterno. Eusébio faria hoje 82 anos. #EPluribusUnum pic.twitter.com/Sz9bHEJNF3 — SL Benfica (@SLBenfica) January 25, 2024

Eusébio nasceu há 82 anos e o Benfica não deixou passar a efeméride. "A vida é breve, o Rei é eterno", assinalaram os encarnados nas redes sociais, a propósito da lenda do futebol das águias e da Seleção Nacional, campeão europeu em 1962.Nascido na capital de Moçambique, Maputo, o Pantera Negra, como ficou imortalizado o antigo avançado, faleceu a 5 de janeiro de 2014, vítima de paragem cardiorespiratória. Tinha 71 anos. Os restos mortais de Eusébio encontram-se no Panteão Nacional, espaço reservado para personalidades de relevo.No total da carreira, contabilizando todas as provas, clubes e Seleção, marcou 543 golos em 589 jogos. Pelos encarnados, conquistou 11 campeonatos, 5 Taças de Portugal e 1 Taça dos Campeões Europeus.