Benfica avalia contratação de Luciano Rodríguez

O Benfica está a avaliar a contratação de Luciano Rodríguez, avançado de 20 anos do Liverpool de Montevideo, para a próxima temporada.sabe que o internacional sub-23 uruguaio agrada, embora não seja consensual nas estrutura do futebol dos encarnados.O 'Calciomercato.it' refere que as águias já apresentaram uma proposta de 11 milhões de euros, ainda que tal não tenha acontecido. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, houve sondagens junto do clube uruguaio. A SAD liderada por Rui Costa ficou a saber que o Liverpool quer 15 M€ e ficar com 30 por cento de uma futura venda.O extremo, uma das maiores promessas do futebol uruguaio, é cobiçado na América do Sul e na Europa. O River Plate viu o Liverpool recusou uma oferta de 7 milhões de euros, um valor muito abaixo do pretendido para abrir mão da sua joia.A maior 'ameaça' é o Feyenoord, que pretende amarrar já o extremo, deixando o jogador no Liverpool até final da tempora. A primeira investida foi rechaçada: 11 milhões de euros, mais 4 milhões por objetivos foram considerados insuficientes pelo clube do Uruguai.Com 9 golos e fez uma assistência nos 34 jogos que realizou o ano passado, Luciano Rodríguez participa no torneio pré-olímpico da América do Sul. No primeiro jogo, o Uruguai perdeu com o Paraguai, por 4-3, tendo o extremo marcados os 3 golos da seleção celeste. O Uruguai volta a entrar em ação hoje à noite, defrontando o Chile.