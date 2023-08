Arthur Cabral quase fechado no Benfica: conheça todos os detalhes do negócio

O substituto de Gonçalo Ramos está perto de ser encontrado. O Benfica avançou com uma proposta de 20 milhões de euros, mais 5 M€ consoante objetivos, por Arthur Cabral, sabe. O interesse no avançado da Fiorentina foi avançado em primeira mão pelo 'TuttoMercato', com o nosso jornal a apurar os detalhes desta oferta.O brasileiro, de 25 anos, já tinha sido apontado ao Benfica em 2021, quando Jorge Jesus era o treinador das águias. O brasileiro está em Florença desde janeiro de 2021, quando o clube da Serie pagou 15,5 M€ ao Basileia para contratá-lo.Na temporada passada, Arthur Cabral apontou 17 golos em 48 jogos. O brasileiro foi, inclusivamente, o melhor marcador da última edição da Liga Conferência, com sete remates certeiros.A venda de Gonçalo Ramos para o PSG, recorde-se, será oficializada em breve. O internacional português sairá por 65 M€, mais 15 M€ consoante objetivos, sendo que as águias vão receber agora 20 M€ desse bolo, como taxa de empréstimo, com o PSG a pagar o restante montante em 2024. Perante este negócio, os encarnados procuravam uma nova referência para o ataque.Para substituir Arthur Cabral, a Fiorentina está prestes a fechar a contratação de Lucas Beltrán, jogador do River Plate que também estava referenciado pelas águias.