Benfica-Burnley: PSP anuncia medidas de segurança

A Polícia de Segurança Pública (PSP) preparou uma série de medidas, que passam pelo condicionamento do trânsito nas imediações do Estádio Restelo, onde o Benfica defrontará o Burnley, esta terça-feira, a partir das 20h30, no quinto jogo de preparação. Em comunicado, a PSP diz tratar-se de medidas de prevenção, por forma "a salvaguardar a segurança dos utentes da via"."O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que no dia 25 de julho, pelas 20H30, no Estádio do Restelo, em Belém, decorre o jogo de futebol amigável entre as Equipas do SL Benfica e o Burnley FC.Tendo em conta a dimensão do evento e público esperado, a PSP implementará um dispositivo de segurança centrado na prevenção e proatividade, recorrendo às suas várias valências.Nas imediações do recinto desportivo, serão implementados os necessários condicionamentos de trânsito por forma a salvaguardar a segurança dos utentes da via.Por forma a garantir a realização do espetáculo desportivo e a segurança de milhares de espetadores, será necessário condicionar a circulação rodoviária nas seguintes artérias, bem como proceder ao levantamento de todo o estacionamento nos seguintes locais e períodos horários:Rua de Alcolena – entre as 08H00 e as 24H00 do dia 25 de julho;Rua dos Jerónimos, Rua Gonçalves Zarco e Avenida Ilha da Madeira - entre as 08H00 e as 24H00 do dia 25 de julho;Rua Rui Pereira - entre as 08H00 e as 24H00 do dia 25 de julho;A partir das 17H30 serão condicionadas mais algumas artérias em redor do estádio, por forma a garantir a mobilidade rodoviária e a chegada de todos os intervenientes em segurança.Para segurança de todos, a PSP aconselha:Evite a utilização das vias que estarão sujeitas a constrangimento e corte de circulação;Retire a sua viatura dos locais em que irá ser interditada a circulação e onde se fará a circulação alternativa;Se ingerir bebida alcoólicas não conduza;Proteja os seus bens pessoais;Caso necessário, não hesite em pedir a nossa colaboração.Acate com total disponibilidade as ordens dos Polícias, seja um órgão facilitador da ação policial e não comprometa a sua segurança e a dos outros cidadãos;Se considerar necessária a intervenção da polícia ligue 112 e/ou 21 765 42 42."