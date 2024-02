Benfica chega ao golo 200 com Roger Schmidt ao leme

O Benfica chegou, frente ao Gil Vicente , aos 200 golos com Roger Schmidt ao leme, divididos pelos 88 encontros oficiais orientados pelo técnico das águias. Um registo que começou a ser construído no terreno do Midtjylland, no primeiro encontro em que o técnico dirigiu os encarnados: logo na Dinamarca, no apuramento para a Liga dos Campeões, as águias fizeram quatro golos, com Gonçalo Ramos a fazer um hat trick, na vitória, por 4-1. Enzo fez o outro golo do triunfo encarnado.Mas de lá para cá, é preciso referir que João Mário foi o jogador que mais contribuiu para os festejos dos encarnados: o médio fez 31 golos - 23 na época passada, mais 8 em 2023/24 -, superando Gonçalo Ramos, que fez 27 golos, antes de deixar o Benfica no verão, para rumar ao PSG, e Rafa, que também tem 27 finalizações certeiras desde o início da temporada passada.No primeiro ano de Schmidt na Luz, as águias realizaram 55 partidas e chegaram aos 131 golos, enquanto na presente época, com 33 jogos disputados, as águias celebraram 69 golos. Nesta altura, a média de golos apontados é mais baixa. Na época transata, os pupilos de Schmidt marcavam uma média de 2,38 golos por partida, enquanto na presente época, não vão além de uma média de 2,09 golos apontados por jogo.É preciso ainda assinalar que Jorge Jesus precisou de menos partidas para atingir este registo. Foi ao 85.º jogo ao serviço dos encarnados, que o amadorense celebrou o golo 200.